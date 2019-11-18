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İzmir cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar

Cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılarİzmir'in Torbalı ilçesinde, bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı.

18.11.2019 15:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 15:24
fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar
'in ilçesinde, bir evin bahçesinde yakılan ateşin yanına bırakılan cam fasulye konserve kutusu bir anda patladı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedilirken, görüntülerde ateşin çevresinde oturanların korkuyla kaçma anları yer aldı.
Olay, geçen cumartesi günü, Ayrancılar Fevzi Çakmak Mahallesi 76 Sokak'ta, Fikret Türe'ye ait evin bahçesinde meydana geldi. Bahçede ateş yakarak çevresinde oturan ve sohbet eden ev sakinleri, ateşin yanına koydukları kapalı, cam fasulye konserve kutusunun bir anda patlamasıyla, neye uğradığını şaşırdı. Neyse ki olayda kimse yaralanmadı. Evin güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda; konservenin patlamasıyla korkup ev sakini 3'ü kadın 4 kişi çevreye kaçıştığı görüldü.
İzmir cam fasulye konservesi patladı, korkuyla kaçıştılar

Torbalı, İzmir, Cam, Güncel

Kaynak: DHA


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