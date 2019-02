İzmir Çapraz Nakille İkinci Hayata Başladılar

Kaynak: DHA

Çapraz nakille ikinci hayata başladılarİzmir'de, 8 yıldır diyalize giren Ahmet Müşfik Karaca (60) ile 4.5 yıllık diyaliz hastası Ahmet Bayar (42), bekledikleri organ bağışı haberi bir türlü gelmeyince, gönüllü donör olan yakınlarından yapılan çapraz nakille ikinci yaşamlarına başladı. Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok, çapraz nakille, uyumsuzluk nedeniyle yakınları kendilerine donör olamayan ve kadavra listesinde bekleyen hastalar için bir çözüm sunduklarını söyledi.Muğla'nın Milas ilçesinde köftecilik yaparak hayatını kazanan 3 çocuk babası Ahmet Bayar böbrek yetmezliğinin, diyalizin ne olduğunu yaklaşık 9 yıl önce babası Muammer Bayar'a 'polikistik böbrek' tanısı konulmasıyla öğrendi. Ahmet Bayar, genetik miras aldığı babasından üç yıl sonra da aynı tanıyla kendisi diyalize mahkum oldu. Eşini 1.5 yıl önce bu hastalıktan kaybeden Sevgül Bayar (61), bir an bile düşünmeden oğlu için gönüllü donör oldu, ancak nakil için başvurdukları İzmir Kent Hastanesi'nde kan gruplarının uyuşmadığı saptandı. 4.5 yıldır diyalize giren Ahmet Bayar adını kadavra listesine yazdırdı, yıllar geçtikçe azalan umutlarla bağış bekledi.EŞİ İLK GÜNDEN VERİCİ OLDU AMA UYMADIAynı çaresizliği yaşayan bir başka hasta ise İzmir'de oturan 2 çocuk babası emekli memur Ahmet Müşfik Karaca oldu. Eşi Nuran Karaca (59) tanı konulduğu gün gönüllü verici oldu, ancak kan grubunun uyuşmadığı, donör olamayacağı ortaya çıktı. Karaca, 8 yıl boyunca bir hastaneden diğerine dosyasını taşıyıp, birinin listesinden çıkıp diğerinin kadavra listesine isim yazdırdı. Yaklaşık 4 ay önce umudunu iyice yitirdiği günlerde küçük kızı Alara Karaca'nın (18) telefon görüşmesi sonucunda önerdiği İzmir Kent Hastanesi'ne geldi.YOLLARI KESİŞTİKadavradan bekledikleri müjde bir türlü gelmeyen iki hasta Ahmet Müşfik Karaca ve Ahmet Bayar'a, Kent Hastanesi'nde 'çapraz nakil' yöntemi çözüm olarak sunuldu. Gönüllü vericilerin değiş tokuş yapılacak böbreklerinin kendilerine uygun olduğu, nakledilebileceği söylendi. Nitekim iki aile geçen 10 Ocak'ta bir araya gelip tanıştı, çapraz nakil önerisini kabul etti. 16 Ocak'ta da Opr. Dr. Işık Özgü, Opr, Dr. Uğur Saraçoğlu ve Doç. Dr. Ebru Sevinç Ok'tan oluşan ekip tarafından, çifte operasyon gerçekleştirildi. Sevgül Bayar, oğluna donör olamadı ama iki çocuk babası Ahmet Müşfik Karaca'ya yeni bir yaşamın kapılarını açtı. Aynı şekilde eşine can aşısı olamayan Nuran Karaca da üç çocuk babası Ahmet Bayar'ı diyaliz bağımlılığından kurtardı.DUYGULARINI DİLE GETİRDİLERDiyaliz nedeniyle doya doya su bile içemediğini belirten Ahmet Müşfik Karaca, Şu anda çok iyiyim. Herhangi bir sıkıntım yok. Diyalizin zorluklarından kurtuldum. Diyalize girdiğinizde mecburen hayatınızda bazı kısıtlamalar oluyor. Buna katlanmak zorunda kalıyorsunuz. En basiti istediğiniz kadar su içemiyorsunuz, bazı perhizleriniz oluyor, seyahat kısıtlamaları oluyor dedi. Eşi Nuran karaca da O kadar mutluyum ki, hem birine can verdik hem de eşim kurtuldu. Biz 8 yıl kadavradan nakil bekledik. Bir telefon bile gelmedi. Artık umutlarımız sönmeye başlamıştı. Şimdi ailece çok mutluyuz. Evde bir bayram havası var diye konuştu.Diyaliz yüzünden yaşam kalitesinin kısıtlandığını belirten Ahmet Bayar da Kendimi yeniden dünyaya gelmiş gibi hissediyorum. Şu an çok mutluyum. Hayata daha güzel bakıyorum. Temennim, diyalize bağlanan tüm hastaların sağlıklarına kavuşması. Her iki aile de yeniden doğmuş gibi. Bu dünya ayrı bir dünya oldu bizim için dedi. Eşini böbrek yetmezliğinden kaybeden, oğlunun da diyalize mahkum olmasıyla kahrolan anne Bayar ise, duygularını Bu sevincim anlatılmaz diyerek dile getirdi.ÇAPRAZ NAKİL KADAVRADAN BAĞIŞ BEKLEYENLERE ÇÖZÜMÖte yandan çapraz naklin, kadavra listesinde bekleyen hastalara çok önemli bir çözüm sunduğunu belirten İzmir Kent Hastanesi Böbrek Nakli ekibinden Doç. Dr. Ok, Biliyoruz ki hastalar yıllarca o listede bekleyebiliyor ve kadavra listesinde beklendiği zaman diyaliz hastalarının ölüm oranları 5 yılda yüzde 50'lere varıyor. Bu oldukça yüksek bir oran. Bizim 20'nin üzerinde çapraz nakilli hastamız var. Çapraz nakilli hastalar için kadavra bekleme listesine benzer şekilde ayrı bir havuz oluşturduk. Burada da doku uyumsuzluğu olan, kan grubu uymasına rağmen bazen uyum testlerinde problemi olan hastalar olabiliyor. ya da kan grupları birbiriyle tutmayan hastalar olabiliyor. Bunları listeye ekleyip kendilerine uygun hasta bulduğumuzda, bir araya getirip olabildiğince hızlıca nakillerini yapmaya çalışıyoruz. Aileler için oldukça büyük bir mutluluk oluyor dedi.