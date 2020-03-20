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İZMİR Cenaze namazına koronavirüs mesafesi

Cenaze namazına koronavirüs mesafesiİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazlarında vatandaşlar arasında sosyal mesafe kuralına uyulup belirli boşluklar bırakılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı kararı doğrultusunda cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:36
Cenaze namazına koronavirüs mesafesi
İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde kılınan cenaze namazlarında vatandaşlar arasında sosyal mesafe kuralına uyulup belirli boşluklar bırakılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı kararı doğrultusunda cuma namazı kılınmadı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapatılma kararının ardından Bostanlı semtinde bulunan Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii de vatandaşlara kapatıldı. Tüm ülkede olduğu gibi İzmir 'de de Cuma selası okunmazken, cenaze namazlarında sosyal mesafe kuralına uyuldu. Kılınan iki cenaze namazından önce imam, vatandaşlara aralarında boşluklar bırakarak namaz kılmaları uyarısında bulunurken, büyük çoğunluğu maske ve eldiven takan vatandaşlar da bu uyarıya uyarak namazı aralarında boşluklar bırakarak kıldı. Camiler bugünün yanı sıra yarın da kandil olması nedeniyle ülke genelinde açılmayacak. Cenaze namazının sosyal mesafe kuralına göre uyularak kılınması vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Cenazeye katılan vatandaşlardan İbrahim Derici (49), sosyal mesafe kuralının uygulanmasından dolayı oldukça mutlu olduğunu belirtti. Derici, "Cenaze namazının bu şekilde kılınmasının sağlık açısından olumlu olduğunu düşünüyorum. Hepimizin birbirine karşı sorumlulukları var. Hem dini vecibelerimizi yerine getirip hem de önlemimi alalım diye düşüyorum. O sebeple doğru olan yapıldı. Çünkü sağlık her şeyden önce geliyor" dedi.
Kemal Şahin (53) de sosyal mesafe kuralının koronavirüs ile mücadelede önemli olduğunun altını çizerek, "Devletimiz daha iyisini bilir ancak sağlık açısında baktığımız zaman uygulamanın oldukça doğru olduğunu söyleyebilirim. Mümkün olduğunca insanların arasında mesafe bulunmalı. Ben de bu süreçte iş yerimi kapatarak önlem aldım" ifadelerini kullandı.
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İZMİR Cenaze namazına koronavirüs mesafesi

Kaynak: DHA

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İZMİR Cenaze namazına koronavirüs mesafesi
Etiketler : Karşıyaka, İzmir, Güncel

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