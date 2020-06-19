İZMİR Cerrahi maskeleri gelin maskesine dönüştürüyor

Cerrahi maskeleri gelin maskesine dönüştürüyorİZMİR'de modacı Jeyan Gedik, cerrahi maskeleri, gelin adayları için gelin maskesine dönüştürdü.

19.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:20
Cerrahi maskeleri gelin maskesine dönüştürüyor
İZMİR'de modacı Jeyan Gedik, cerrahi maskeleri, gelin adayları için gelin maskesine dönüştürdü. Cerrahi maske üzerine gelinlik kumaşından işlemeler yapan Gedik, "Gelinler, kendi düğünlerinde maske takmak istemiyor. Ben yaptığım işlemelerle cerrahi maskeleri daha sevimli hale getiriyorum" dedi.
Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte 15 Haziran'da nikah salonları açılırken, 1 Temmuz'da da düğün salonları faaliyetlerine başlayacak. Açıklanan tedbirler kapsamında hem nikah hem de düğün salonlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek, düğüne ve nikaha katılanların maske takması zorunlu olacak.
İzmir'de oturan modacı Jeyan Gedik, maske takmaları zorunlu olan gelin adayları için cerrahi maske üzerine işlemeler yaparak, gelinliklerle uyumlu olarak tasarladı. Jeyan Gedik, "Gelinler çok fazla maske takmak istemiyorlar. Biz de bu cerrahi maskeler üzerine gelinin gelinlik kumaşından işlemeler yapıyoruz. Gelin maskelerini daha sevimli hale getiriyoruz. Cerrahi maskeler olduğu için hem nefes alma açısından hem de hijyen açısından elde dikilen kumaş maskelere göre daha iyi oluyor. Böylelikle gelinlerde maskeyle bile daha şık oluyor" dedi.
'MORALİMİZ YERİNE GELİYOR'
Jeyan Gedik'in diktiği gelinliği düğününde giyecek olan Seray Günyer ise tasarlanan maskeler sayesinde gelinlerin kendilerini daha şık hissedeceklerini söyleyerek, "Kadınlar için gelinlik her zaman önemlidir. İlk başta maske takacağımızı duyduğum zaman üzülüyordum. Böyle süslü püslü olduğunu gördüğümüzde moralimiz yerine geliyor. Bu maskeler bu süreçte kendimizi güzel hissettiriyor" dedi. İZMİR Cerrahi maskeleri gelin maskesine dönüştürüyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

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