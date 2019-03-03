İzmir Çeşme'de Denizde 44 Kaçak Göçmen Yakalandı

İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan
'a geçmek isteyen yabancı uyruklu 44 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı. Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, geçen 1 Mart'ta saat 09.22'de gelen bir ihbar üzerine Süngükaya Mevkisi'nin kuzeyinde lastik bot içinde bir grup kaçak göçmek olduğunu belirledi. Bunun üzerine bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu botu durdurdu. Bottaki 22'si Afganistan
, 17'si Irak
, 5'i Suriye
uyruklu 44 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler. Sahil Güvenlik Botu'na alınan aralarında 12 çocuk 5 kadının da bulunduğu kaçaklar Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na getirildi. Kaçaklar, kimlik tespitlerinin ardından İzmir
İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Yunanistan, İzmir, Çeşme, Güncel
Kaynak: DHA