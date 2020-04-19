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İZMİR Çeşme'de sokaklar ve sahiller bomboş

Çeşme'de sokaklar ve sahiller bomboşİZMİR'in Çeşme ilçesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kaldı.

19.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 14:50
Çeşme 'de sokaklar ve sahiller bomboş
İZMİR'in Çeşme ilçesi, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kaldı. Güzel havaya rağmen vatandaşlar yasağa uydu.
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde 31 ilde başlatılan sokağa çıkma yasağı, Çeşme'de de etkili oldu. Güneşli, güzel bir hava olmasına rağmen Çeşmelilerin, sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü. İlçenin en kalabalık noktaları boş kalırken, yürüyüş yolları ve spor alanlarına ise sokak hayvanları ev sahipliği yaptı. Polis ekipleri kontrollerine sıkı bir şekilde devam ederken temizlik görevlileri, sağlık çalışanları ve fırıncılar dışında vatandaşların evlerinde kaldığı gözendi. İzmir-Çeşme otoyolu ile Çeşme ilçe merkezinde ise sadece görevlilere ait olduğu tahmin edilen birkaç araç görüldü. İZMİR Çeşme’de sokaklar ve sahiller bomboş

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Çeşme, Güncel
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