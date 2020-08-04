İZMİR Çeşme’de tatilcilerin tatili bitmedi

Çeşme'de tatilcilerin tatili bitmedi

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, bayram tatilini uzatan tatililciler, Ilıca Plajı'nı doldurdu. Sosyal mesafeye kuralına uyarak güneşlenen tatilciler, maske takma kuralına uymadı.

Çeşme'de, bayram tatilinin ardından, denize girmek isteyenler Ilıca Plajı'nı boş bırakmadı. Çeşme Belediyesi'nin plaja yerleştirdiği localarda

güneşlenen tatilciler, sosyal mesafe kuralı uyduğu görüldü. Tatilcilerden Nihal Ergürsel, "2-3 sene önce burayı keşfettik. Çok güzel ve çok temiz. Denizi de çok güzel. O yüzden tatilde geliyoruz" dedi. Kırklareli'nden tatile geldiğini belirten Mesut Özkan da "Kırklareli'nden geldim. Bizim oralarda da deniz var ama benim hoşuma gitmiyor. Buranın daha temiz, berrak bir denizi var" ifadelerini kullandı.

Bir başka tatilci Buket Sayman, "Çeşme'yi tercih etmemizin en büyük sebebi; denizinin çok güzel olması. Sahili, yeşili, mavisi çok güzel. Bu plajda dikkatimi sosyal mesafeye uygun olarak konulan localar oldu. Diğer plajlarda bu durum biraz sıkıntılı. Ailemizle birlikteyken maske takmıyoruz. Ancak, yanımıza yabancı biri geldiğinde maskelerimizi hemen takıyoruz. Hayattan kopmuyor, mümkün olduğunca yaşamaya da devam ediyoruz" dedi.