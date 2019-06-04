İZMİR Çeşme'de trafik ve asayiş denetimleri aralıksız sürüyor

Çeşme
'de trafik ve asayiş denetimleri aralıksız sürüyor İzmir
'in gözde turistik ilçesi Çeşme'de güvenlik güçleri, trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için denetimlerini sürdürdü. Ayrıca araçlar ve vatandaşlar da kontrol edildi. Ramazan Bayramı
tatilinde vatandaşlar Çeşme'ye akın etti. Bayram süresince 1.5 milyon kişinin gelmesi beklenen Çeşme'de, polis ekipleri 24 saat esasına göre çalışmaya başladı. Otoyol çıkışı ile Alaçatı
ve Çeşme gişelerinde asayiş ve trafik kontrolü yapan ekipler, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Ayrıca araçlar, herhangi bir olumsuzluğa karşı arandı. Vatandaşların kimlik kontrolleri yapıldı. Denetimlerin bayramdan sonra da yaz sezonu boyunca devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: DHA
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