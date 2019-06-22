İZMİR Çeşme'den sakız damlamaya başladı

Çeşme'den sakız damlamaya başladıİzmir'in Çeşme ilçesinde sakız ağaçlarının hasat döneminin başlamasıyla birlikte, ağaç üretiminin teşvik edilmesi ve tarım ekonomisine katkı sağlanması amacıyla ilk kez sakız ağacı hasada hazırlık töreni gerçekleştirildi. Yüzbinlerce yıl yaşayabilen sakız ağaçlarından büyük bir emekle elde edilen reçineler, 250 farklı sektörde kullanılmak üzere üreticiyle buluşmaya başladı.Yunanistan'ın Sakız Adası'nda ve Türkiye'nin de Çeşme ilçesinde yetişmekte olan sakız ağaçlarının hasat dönemi başladı. Çeşme Belediyesi, sakız ağacı üretiminin teşvik edilerek tarım ekonomisine katkı sağlaması amacıyla, ilk kez sakız ağaçlarının hasada hazırlık törenini gerçekleştirildi. Sakız Mevkisi'nde bulunan bir arazide gerçekleştirilen törende, sakız ağaçlarının başlangıç hasadı yapıldı. Törende, ağaçların altına mermer tozu serilmesinin ardından ağaç dalları kesici bir alet yardımıyla çizildi. Çizilen ağaçlar, 15 günlük bekleme süresinin ardından reçine damıtmaya başlayarak toplanmaya hazır hale gelecek. 3 ağaçtan yaklaşık bir kilogram elde edilen reçineler, deniz suyuyla yıkanarak kurutulacak ve 250 farklı sektörde kullanılmak amacıyla üreticiyle buluşturulacak. Öte yandan, bölgede sakız ağacının yaygınlaştırılması amacıyla sakız fidelerinin ekimine de başlandı. Törende konuşma yapan Çeşme Belediye Başkanı CHP'li Ekrem Oran, Sadece Türkiye'de Çeşmemizde yetişen sakız ağacımıza hak ettiği değeri vermek üzere bir araya geldik. Sakız Adası'nın belki de bütün ekonomisinin sakız ağacı üzerine kurulu olduğunu imrenerek gördüm ve bir gün Çeşme Belediye Başkanı olduğumda karşı adanın ekonomik değerini aldığı sakız ağacını Çeşme'de de önemli bir yere getireceğimi söyledim. Bu ağaç oldukça değerli aynı zamanda da yaşama tutunan ve binlerce yıl yaşayan bir ağaç. Dalları yere değiyor, yaşlandıkça değdiği yerden kök salıyor ve tekrar yaşamaya başlıyor. Hatta yandığı zaman bile köklerinden yeni sürgünler veriyor. Bugün gerek Çeşme gerekse İzmir için geleceğin tarım ürünü olan, çiftçimizin ekonomisine can suyu olacak sakız ağaçlarını belediyemiz çatısı altında yetiştireceğimizi, elde ettiğimiz fidelerimizi vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtacağımızı duyuruyoruz dedi.EKONOMİK DEĞERİ ÇOK YÜKSEK60 yaşına gelmiş olan sakız ağaçlarının koruma altında olduğunu belirten sakız ağacı üreticisi İbrahim Topal, sakız ağacının ekonimk değerinin yüksekliğine dikkat çekerek şöyle dedi1984 yılında İzmir Valiliği içinde bulunduğumuz bu alanı koruma altına aldı. Çıkarılan envanter ile o zaman bölgemizde 300 kadar sakız ağacı vardı. 1998 yılında sakız ağacı yetiştiriciliği tekrar gündeme geldi. Metin Akalın ile o yıl çok ciddi çalışmalar yaptık. Sakız ağacının çelikten üretimi ile ilgili. Bugün bölgemizde 17 bin 300 adet sakız ağacı var. 20 yıl önce bir adet sakız ağacı, bir bilezik fiyatına, 1500 TL idi. Bugün öyle bir noktaya geldik ki meraklısına bir adet sakız ağacı hediye edebilecek pozisyona geldik. Sakız ağacı ile istediğiniz kadar sakız ağacı üretebiliyoruz. Sakız ağacının ülkemiz ve dünya için ekonomik değeri çok yüksek. Sakız Adası'nda yılda 150- 200 ton kadar sakız üretiliyor, 60 değişik üründe kullanılıyor. Bugün piyasa değeri 5 milyar dolara ulaşıyor. Baktığınız zaman ada 912 kilometrekarelik bir alan. Ama ülkemizde yarımadada, Urla'da ve Karaburun ve Seferihisar'da eskilerden kalma atıl vaziyette sakız ağaçları var. Ümit ediyorum ki Çeşme Belediyesi'nin önderliğinde sakız ağacının ülkemize sağlayabileceği faydalar anlaşılacak. Burada bugün sakız ağacının çizimi ve elde edilmesi ile ilgili çalışma yaptık. Bu çalışmalar gelecekte ülkemize milyar euroları kazandırabilecek bir potansiyele neden olabilir.