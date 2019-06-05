İZMİR ÇEŞME GİRİŞİ TRAFİK KİLİTLENDİ -1

Bayramlaşmaların ardından Türkiye
'nin dört bir yanından olduğu kadar İzmir
ve çevresinden de binlerce kişi öğleden sonra Çeşme
' ye geldi. Akşam saatlerinde de devam eden araç yoğunluğu otoyolda da Çeşme istikameti yönüne doru fazlalaştı. Turizm merkezinin girişi Alaçatı
ve Çeşme gişelerinde uzun kuyruklar oluştu. Bu yoğunluk şehrin sokaklarına kadar yansıdı. Ilıca
plajına giden on binler Ilıca Şantiye evleri bölgesine araçlarını parkederken sokaklarda yer kalmadı.
ILICA PLAJINA AKIN ETTİLER
Bayrım ilk gününde Çeşme'ye on binlerce tatilci akın etti. Otellerine yerleşen Çeşme tutkunları ilk olarak Beach cluplara akın etti. Şezlongların kaldırılması ve tamamen halka açılmasının ardından Ilıca plajı hınca hınç doldu. Kendi şemsiyelerini ve havlularını alan binlerce kişi deniz kum ve güneşin tadını güneş batana kadar çıkarttı.
Kaynak: DHA
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