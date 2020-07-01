İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki "ekolojik köprünün" yapımı tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir-Çeşme Otoyolunda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı 3 ekolojik köprüden birini tamamladı.

01.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 10:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir- Çeşme Otoyolunda yaban hayvanlarını korumak ve yaban hayatı kaynaklı trafik kazalarının önüne geçmek için planladığı 3 ekolojik köprüden birini tamamladı.
Bakanlık, Karayolları Genel Müdürlüğü ile yaptığı ortak çalışma sonucunda İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde yaban hayvanlarının yolun karşısına geçerken neden olduğu kazaların yerlerini belirledi.
Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl otoyolun Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında ekolojik köprü inşaatına başlandı.
Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü adı verilen ekolojik köprünün üst kısmına ağaçlar dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz inşa edildi.
Köprünün tamamlanmasıyla ormanlık alanda yaşayan domuz, tilki gibi yaban hayvanlarının yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.
Damlama sulama sisteminin kurulduğu köprünün otoyola bakan dış yüzeylerine dağ manzarası resimleri çizildi.
İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinde 2 ekolojik köprünün daha yapımı planlanıyor.
Öte yandan Tarsus - Pozantı Otoyolu ile yapımına başlanan ekolojik köprülerden Kuzey Marmara Otoyolu ve İstanbul - İzmir Otoyolunda da bulunuyor. İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki ’ekolojik köprünün’ yapımı tamamlandı

Kaynak: AA

Etiketler: Karayolları Genel Müdürlüğü, Çeşme, İzmir, Güncel, Haber
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