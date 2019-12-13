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İzmir çeşme ve dikili'de 83 göçmen yakalandı

Çeşme ve Dikili'de 83 göçmen yakalandıİzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 83 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

13.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 13.12.2019 11:16
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İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botlar ile yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 83 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 00.30'da gelen ihbarla, Çeşme ilçesi Uçburun açıklarında lastik botta bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından yeri tespit edilerek durdurulan lastik botta 29'u Filistin, 17'si Suriye ve 2'si Irak uyruklu olmak üzere toplam 48 göçmen yakalandı. 21'i erkek, 8'i kadın ve 19'u çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Dün ise saat 00.23'de gelen ihbarla ekipler, Dikili ilçesi Bademli açıklarında bir grup göçmenin bulunduğunu öğrendi. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta 23'ü Kongo, 6'sı Mali, 4'ü Afganistan ve 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 35 göçmen yakalandı. 15'i erkek, 9'u kadın ve 11'i çocuk olan grup da kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan toplam 83 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir çeşme ve dikili'de 83 göçmen yakalandı

Dikili, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA


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