Haberler » Güncel » Haber

İzmir çeşme ve seferihisar'da kaçak 105 göçmen yakalandı

Çeşme ve Seferihisar'da kaçak 105 göçmen yakalandıİzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

03.10.2019 16:42
Çeşme ve Seferihisar'da kaçak 105 göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçelerinden yasa dışı yollarla ve lastik botlarla yurt dışına çıkmaya çalışan 105 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekibi, geçen salı günü saat 04.35'te, Süngükaya Adası açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Afganistan uyruklu 14'ü erkek, 11'i kadın ve 20'si çocuk toplam 45 kaçak göçmen yakalandı. Aynı gün Seferihisar açıklarında devriye uçuşu yapan Sahil Güvenlik uçağı, saat 02.10'da, Killik Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik korveti tarafından durdurulan lastik bottaki 53'ü Afganistan ve 7'si Suriye uyruklu olmak üzere toplam 60 göçmen yakalandı. 24'ü erkek, 16'sı kadın ve 20'si çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi.
Her iki operasyonda yakalanan toplam 105 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir çeşme ve seferihisar'da kaçak 105 göçmen yakalandı

Seferihisar, İzmir, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:56 (Ek Görüntü)JÜPİTER VE AY BİRBİRİNE EN YAKIN KONUMDA TÜRK BAYRAĞI'NI ANDIRDI
22:54 Mısır'da gözaltına alınan bazı yabancılar serbest bırakıldı
22:54 Spor istanbul başakşehir teknik direktörü okan buruk maç sonu konuştu
22:54 Spor borussia mönchengladbach teknik direktörü marco rose'un açıklamaları
22:54 Meyve sebze halinde silah sesleri 2 yaralı
22:52 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile Güvenli Bölge'nin tesisine...
22:52 (ek görüntü ve bilgilerle)meyve sebze halinde silah sesleri: 2 yaralı