İzmir çevre mühendisleri odası, ayakkabıcılar sitesi'ndeki atıklar için uyardı

Çevre Mühendisleri Odası, Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki atıklar için uyardı İzmir 'in Bornova ilçesine bağlı Egemenlik Mahallesi Ayakkabıcılar Sitesi'ndeki sanayi atıklarının kontrolsüz şekilde sokaklara bırakılması, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay, atıkların insan ve çevre sağlığı açısından taşıdığı risklere dikkat çekerek, Buradaki çöpler imalat kaynaklı atıklar. Bunların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılması, hava, su ve toprağa karışmasıyla birlikte, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi risklere neden oluyor. Atıkların, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans almış firmalarca bertaraf edilmesi gerekiyor dedi. İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata da, sitede kayıt dışı iş yerlerinin bulunduğunu, atıkların bu firmalar tarafından sokaklara bırakıldığını ileri sürdü. Site esnafı ve vatandaşlar ise çöplerin hem çevre hem de insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu, görüntülerin İzmir'e yakışmadığını belirterek, çözüm bulunmasını istedi.Bornova'da ayakkabı imalatçılarının bir arada olduğu Ayakkabıcılar Sitesi'nde sanayi atıklarının sokaklara, otobanın alt kısmında bulunan boş alana atılması, hem site esnafı hem de çevre sakinlerini çileden çıkardı. Mahallede oluşan çöp dağları, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, yıllardır yaşadıkları çöp sorununun içinden çıkılmaz bir hal aldığını belirtti. Ayakkabıcının çöpünün sanayi atığı olarak geçtiğini, yüzlerce meslek kuruluşu içerisinden çöpü para etmeyen tek sektörün ayakkabı sektörü olduğunu ve para etmediği için kimsenin atıkları almadığını açıklayan Yalçın Ata, sözlerini şöyle sürdürdüSitede Oda'ya 16 firma kayıtlı ama burada 400'ün üzerinde çalışan atölye var. Bu atölyelerde de genellikle Suriyeli vatandaşlar çalışıyor. Kayıt dışı atölyelerin çöpü meydanlara saçılıyor. Defalarca imkanlardan faydalanarak çöpleri aldırdık. Fakat buradaki sorunlu bölge Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı bölge. Burada 3- 4 bin kadar Suriyeli çalışıyor. Bu arkadaşlara gerekli eğitimlerin mutlaka verilmesi gerekiyor. Adam getiriyor çöpünü yolun ortasına saçıp gidiyor. Sorun, özellikle geceleri, mesai saatlerinin dışında çöplerin, kayıt dışı firmalar tarafından boş alanlara atmasından kaynaklanıyor.'ÇÖPÜ, LİSANSLI FİRMALAR ALMALI'Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ise, atıkların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılmasının, hava, su ve toprağa karışmasıyla birlikte, çevre ve insan sağlığı açısından ciddi risklere neden olacağı uyarısında bulundu. Kent içerisinde kalan küçük sanayi sitelerinin veya küçük işletmelerin oluşturduğu imalat kaynaklı tehlikeli atıkların, mevzuata göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan lisans alan firmalarca çevre ve halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesinin gerekli olduğunu ifade eden Kınay, Kent içerisinde kalan sanayi bölgelerinde çıkan atıklar, evsel atıklar ile karıştırılıyor. Çöpler, atığı üretenlerin sorumluluğunda olmasına rağmen, çöplerin konteynerlerin içerisine atılarak büyük risk yarattığını görüyoruz. Burada en önemli sorun, sürecin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi dedi.'HAVAYA, SUYA VE TOPRAĞA KARIŞIYOR'Kent içerisinde kalan küçük işletmelerde yaşanan bu tür sorunlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ilgili birimler ve belediyelerin ortak çalışma yürütmesi gerektiğini ifade eden Helil İnay Kınay, işletme sahiplerinin de bilinçlendirilmesinin önemine değindi. İnsanlar tarafından yaratılan kirliliğin yine insan sağlığını tehdit ettiğini, bu bilincin aşılanması gerektiğini kaydeden Kınay, Bornova İzmir'in sanayi siteleri açısından en zengin ilçelerinden biri. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, ilgili belediye ile birlikte koordineli şekilde çalışmaları yürütmesi gerekiyor. İşletme sahipleri de kendi faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları, Bakanlığın lisanslı firmalarına göndermek ve beyanlarını yapmakla yükümlü. Aksi takdirde bu atıklar kontrolsüz ortamlarda hava, su ve toprağa karışarak ciddi sağlık riskleri yaratacak. Ayrıca bölgede geri dönülemez bir şekilde çevre kirliliğine de yol açacak dedi.Kınay, bu çöplerin, imalat kaynaklı atıklar olduğu için içerisinde kimyasal maddeler barındırdığının da altını çizdi.SİTE ESNAFI ÖNLEM ALINMASINI İSTEDİSite esnafı ve çevrede yaşayan vatandaşlar da, önlem alınmasını istedi. Esnaf Kadir Akın, Bu kirliliği temizlesinler. Her gün aynı kirliliği soluyoruz. Trafonun yanına çöpler atılıyor. Burada bir yangın çıksa trafo da yanacak. Biz vatandaş olarak bazen temizliyoruz ama böyle olmaz dedi. Çevre sakinlerinden Mustafa Yaya ise atıkların çevreyi kirlettiğini, kendi sağlıklarını da tehdit ettiğini belirtti. Yaya, bazı esnafların da uyarılara rağmen çöplerini sokaklara attığını söyledi.Esnaflardan Abdullah Özüdoğru da, Buradaki çöpler çevreye ciddi anlamda zarar veriyor. Yangın çıkıyor. Burada pislik içerisinde iş yapmaya çalışıyoruz. Müşteriler geliyor, kötü görüntü ile karşılaşıyor. İzmir'e yakışan bir durum değil. Sitenin her yeri böyle dedi.