İzmir Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cezaları 5 Kat Arttıracağız

15 Kasım 2018 Perşembe 17:09



15 Kasım 2018 Perşembe 17:09

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki programını, Tarihi Kemeraltı Çarşısı turu ile sonlandırdı. Bakan Kurum, İzmir'in simgesi olan Kemeraltı Çarşısı'nda beraberindeki heyet ile birlikte Türk kahvesi içti. Daha sonra çarşıyı dolaşan Bakan Kurum, vatandaşlarla da sohbet etti. Sokak sanatçılarına denk gelen heyet, burada türkü de söyledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Bakan Kurum'a, "Rektörümüz Necdet Budak'ın güzel sesi var" dedi. Bunun üzerine Budak, "O halde hepimiz birlikte söyleyelim" dedi. Daha sonra heyet sokak sanatçılarından ünlü halk Ozanı Aşık Veysel'in 'Uzun ince bir yoldayım' türküsünü çalmalarını istedi. Bakan Kurum ve beraberindekiler, türkü söylemeye başladı. Bir süre sonra ezan okununca, türküyü yarım bırakan Kurum ve beraberindekiler, Kemeraltı Çarşısı turunu bu renkli görüntülerle sonlandırdı. Kurum, programın ardından Ankara'ya döndü.