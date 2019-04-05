İzmir Cezaevi Yakınında Şüpheli Paket Alarmı

Cezaevi yakınında şüpheli paket alarmı
İZMİR'in Ödemiş
ilçesinde, açık cezaevin yanına bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu.
Bir vatandaş, Anafartalar Mahallesi
'nde bulunan Ödemiş M tipi Kapalı ve Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yakınına bırakılan bir şüpheli paket olduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri paketin bulunduğu yere şerit çekerek önlem aldı. Öte yandan, bölgeye İzmir
İl Emniyet Müdürlüğü bomba imha ekipleri sevk edildi. İntikal eden uzman ekip, şüpheli paketi fünye yardımı ile kontrollü şekilde patlattı. Yapılan ilk incelemede paketin boş olduğu belirlendi.
Ödemiş, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA