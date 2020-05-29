İZMİR CHP ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR TAHLİYE EDİLDİ

İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, tahliye edildi.

29.05.2020 20:21 | Son Güncelleme: 29.05.2020 20:25
İZMİR'de, merkezi sistemin frekansına girilip camiden korsan müzik yayını yapılan anları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra tutuklanan CHP eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, tahliye edildi. Özdemir'in önümüzdeki günlerde "halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hakim karşısına çıkması bekleniyor.
İzmir'de, geçtiğimiz günlerde bazı camilerden korsan müzik yayını yapılmasıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, söz konusu anları sosyal medya hesabında paylaştıktan sonra gözaltına alınan CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, çıkarıldığı 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216/3 maddesi kapsamında "Dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan tutuklandı. Özdemir'in avukatı Süleyman Karadağ, müvekkilinin tutuklanmasına itiraz ederken, itirazı inceleyen 4. Sulh Ceza Mahkemesi, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutuklamanın kaldırılması yönündeki talebin reddine karar vermişti. Özdemir hakkında "halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve tahliye kararı verildi. Tahliye edilen CHP eski İl Başkan Yardımcısının önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
GÖRÜNTÜDÖKÜMÜ:
Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler
Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)
İZMİR CHP ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi Haber
21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı Haber
Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi Haber
Cami hoparlörlerinden müzik yayını soruşturmasında tutuklanan Banu Özdemir, tahliye edildi
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran’dan itibaren açılacak Haber
Özel okul öncesi eğitim kurumları ve kurslar 1 Haziran'dan itibaren açılacak
Son Dakika: Türkiye’de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi
22 yaşındaki genç ’Ben size layık bir evlat olamadım’ yazılı mektup bırakarak intihar etti Haber
22 yaşındaki genç "Ben size layık bir evlat olamadım" yazılı mektup bırakarak intihar etti
Hindistan’da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı Haber
Hindistan'da erkek arkadaşıyla kaçan genç kıza meydan dayağı atıldı
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı’ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Haber
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam
Haberler››Güncel››İZMİR CHP ESKİ İL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZDEMİR TAHLİYE EDİLDİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:21: Solingen katliamının 27. yılında kurbanlar anıldı - Haber 20:19: Bakan Kasapoğlu, 8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nın ödül törenine katıldı - Haber 20:17: 45 saniyede telefon mağazasını soydukları anlar kamerada - Haber 20:17: Almanya'da aşırı sağcı askerleri ordudan uzaklaştırmak için yasa değişikliği yapılacak - Haber 20:11: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kovid-19 sürecinde Türkiye ile ABD arasında olumlu yaklaşımların... - Haber 19:45: 30 yaşındaki gencin trafik kazasından öldüğü sanıldı, otopside cinayete kurban gittiği ortaya çıktı - Haber 19:19: Son Dakika: Türkiye'de 29 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 28 oldu, 1141 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:16: 21 yaşındaki genç motosiklet üzerinde infaz edildi, yakınları kriz geçirdi - Haberler 17:17: Polisin ve boğarak öldürdüğü siyahi adamın geçmişte aynı yerde çalıştıkları ortaya çıktı - Haberler 12:22: Kazadan yara almadan kurtulan kadın, yol kenarına oturup hüngür hüngür ağladı - Haberler