İzmir CHP'li Suat Nezir'in Annesi Nuriye Nezir Ağlayarak Partiye Tepki Gösterdi

CHP
'li Suat Nezir
'in annesi Nuriye Nezir ağlayarak partiye tepki gösterdi
İZMİR'in Buca
ilçesinde belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir (65), yaşanan süreçten dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. Nezir, '50 yıldır CHP'liyim. Ailem de CHP'li. Suat'a çok kötü şey yaptılar, çok kırdılar. Artık CHP'li değilimö dedi. CHP İzmir
İl Başkanlığı'ndaki televizyonu yumruklayan Tayfun Ozan da, yaptığından dolayı pişman olmadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ile görüşmek üzere Ankara
'ya giden Suat Nezir ise görüşme yapamadan geri döndü.
GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK
Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA
)
(Tür: Yurt)
Buca,İzmir,Suat Nezir,Cumhuriyet Halk Partisi
Kaynak: DHA