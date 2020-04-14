Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İZMİR Çiftçiler üretim için ara vermeden çalışıyor

Çiftçiler üretim için ara vermeden çalışıyorİZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftçiler, koronavirüsle mücadelenin sıkı şekilde yürütüldüğü günlerde gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması amacıyla üretime ara vermeden çalışmaya devam ediyor.

14.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:42
Çiftçiler üretim için ara vermeden çalışıyor
İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki çiftçiler, koronavirüsle mücadelenin sıkı şekilde yürütüldüğü günlerde gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması amacıyla üretime ara vermeden çalışmaya devam ediyor.
Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrıları sürerken, çiftçiler de tarlalarda işinin başında kalıp, çalışmalarına devam ediyor. Sosyal mesafe kuralı gibi salgına karşı önlemlerini alan çiftçiler, gıda tüketiminde sıkıntı yaşanmaması için var güçleriyle çalışıyor.
Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Odamıza kayıtlı 232 bin dekar tarım alanımız var. Bunun yüzde 40'ını kiraz oluşturuyor. Ana geçim kaynağımız kiraz. Kirazın dışında ciddi bir şeftali dikim alanımız var. Yağlık ve sofralık olarak zeytinlik alanımız mevcut. Ayrıca erik üretimi yapıyoruz. Bunun yanında araziyi dinlendirmek için, bu arazilerde 1 yıl sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Kışlık ve yazlık olarak her türlü sebzeleri üretiyoruz. Meyve olarak karpuz ve kavunu da yine toprağı dinlendirmek için sezonluk dikiyoruz. Odamıza kayıtlı 10 bine yakın çiftçi var. Bunların 6 bine yakını kiraz üreticisidir" dedi.
Kemalpaşa'nın hem tarım, hem de sanayi kenti olduğunu hatırlatan Oray, Türkiye'nin en büyük 2'nci organize sanayi bölgesinin, Kemalpaşa'da olduğunu hatırlattı. İlçenin aynı zamanda önemli bir kiraz üretim merkezi olduğunu belirten Oray, " İzmir 'deki kirazın yüzde 85'ini biz yetiştiriyoruz. Üreticimiz yine tarlasında, üretmeye devam ediyor. Bu yönde bir sıkıntımız yok. Türkiye genelinde çiftçimiz çalışıyor. Bu koronavirüsü de el birliğiyle atlatırız. Gıda sıkıntısı da yaşanmaz" diye konuştu.
'VATANDAŞ GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETSİN'
Evli ve 2 çocuk babası çiftçi Ahmet Okay (60) da koronavirüs salgınına karşın üretim yapmaya devam ettiklerini söyleyerek, "Biz tedbirlerimizi aldık. Toplam 40 dönümlük arazimde üretmeye çalışıyorum. Kiraz, şeftali, domates, biber ve patlıcan üretiyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşımız da ürünlerimizi alsınlar diyorum" dedi.
Evli ve 3 çocuk babası çiftçi Nurullah Kara (54) ise, "30- 35 dönüm arazide yazlık olarak domates, biber ve kabak gibi sebze üretiyoruz. Üretimimiz devam ediyor. Üretim yaptığımız sürece gıda sıkıntısı yaşamayız. Vatandaşımızın gönül rahatlığıyla ürün tüketmesi için çalışıyoruz" diye konuştu. İZMİR Çiftçiler üretim için ara vermeden çalışıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kemalpaşa, Kiraz, İzmir, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu Haberler
Morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, personel odalarına koyuldu
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Haberler
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Haberler ›› Güncel ››İZMİR Çiftçiler üretim için ara vermeden çalışıyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:28: Mersin'de 200 kilo kaçak et ele geçirildi - Haber 12:28: Altındağ'da tıbbi atıklar için özel çöp sepeti - Haber 12:28: Biden faktörü ve Kovid-19 salgını Trump'ın seçim hesaplarını bozabilir - Haber 12:28: Keçiören Belediyesi park ve yollarda yenileme çalışmaları başlattı - Haber 12:28: Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 120 bini aştı - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber