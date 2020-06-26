İZMİR Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz'

Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz'ERİTRE'de 57 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu (64), İbrahim Iğnak (63) ve Erman Lütfü Atamer(62), Cibuti'den dönmek için gün sayıyor.

26.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:22
Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz'
ERİTRE'de 57 gün gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakılan Türk denizciler Selim Ekmekçioğlu (64), İbrahim Iğnak (63) ve Erman Lütfü Atamer(62), Cibuti'den dönmek için gün sayıyor. Şeyda Ekmekçioğu, eşi Selim Ekmekçioğlu ile telefonda yaptığı konuşmayı anlatarak, "Eşim bana 'Evimde oturacağım. Evimi özledim. Kimse beni evimden dışarı çıkaramaz' dedi. Bu cümleyi ondan duydum. Dünya turunu severek yaptı ama bu son etap çok zorluydu" ifadelerini kullandı.
İzmirli denizci Selim Ekmekçioğlu, 13 metrelik 'Murat Reis' isimli katamaran teknesiyle, arkadaşları İbrahim Iğnak ve Lütfi Erman Atamer ile dünya turuna çıktı. 22 Şubat'ta Malezya'dan geri dönüşe geçen 3 denizci, 57 gün önce izinli olarak girdikleri Eritre'nin Massawa Limanı'nda tekneye binen 2 asker tarafından gözaltına alındı. Kendilerinden 57 gündür haber alınamayan 3 denizciden sevindirici haber, 20 Haziran Cumartesi günü geldi. Mahsur kalan denizcilerden Selim Ekmekçioğlu, eşi Şeyda Ekmekçioğlu'nu telefonla arayarak, arkadaşlarıyla birlikte serbest bırakıldığını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Şeyda Ekmekçioğlu ile telefonda görüşerek, denizcilerin Cibuti güzergahında ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
TEKNE TADİLATI YAPILIYOR
Halen Cibuti'de olan Türk denizcilerin, teknelerini bakım ve onarıma aldığı öğrenildi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Şeyda Ekmekçioğlu, "Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun bizi aramasıyla eşim ve arkadaşlarının serbest bırakıldığı haberini aldık. Eritne'den yola çıktılar. Şu an Cibuti'deler. Büyükelçimiz Levent Şahirmaya'yla birlikteler. Büyükelçimiz onlarla ilgileniliyor. Orada dinleniyorlar. Kendilerine gelmeye çalışıyorlar. Teknedeki sorunları gideriliyorlar. Motor arızası ve 2 yelkenin onarımını yapıyorlar. Zaman alacak" dedi.
'KİMSE BENİ EVİMDEN DIŞARI ÇIKARAMAZ'
Eşiyle son yaptığı görüşmeyi anlatan Şeyda Ekmekçioğlu, "'Şu an çok iyiyiz' dedi. Ama çok durgun. Yorgun olduğunu tahmin ediyorum. Orada yaşadıkları ne kadar iyi olsa da bizden haber alamamak zordu onun için. Sevdikleriyle bir arada değildi, uzaktaydı. Sesimizi duyarak devam ediyorlar hayata. Sesimizi duymadan 57 gün geçirmek, sanırım çok zor olmuştur. Şartlarının da çok iyi olduğunu zannetmiyorum. Detaylarını gelince alacağım kendisinden" dedi. Eşini özlediğini belirten, yaşadığı görüşmedeki tebessüm yaratan konuşmayı anlatan Şeyda Ekmekçioğlu şunları söyledi:
"Eşim bana 'Evimde oturacağım. Evimi özledim. Kimse beni evimden dışarı çıkaramaz' dedi. Bu cümleyi ondan duydum. Dünya turunu severek yaptı ama bu son etap çok zorluydu. 'Evimi çok özlediğim' dediğini defalarca duydum. Ama bu sefer çok farklıydı söyleyişi. 'Kimse beni yerimden kaldıramaz' diyordu"
CUMHURBAŞKANI VE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA TEŞEKKÜR
Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Ekmekçioğlu, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na tekrar teşekkür ediyorum. Elimizi hiç bırakmadı. Bu süreç içinde onunla yol aldık. Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Bize hep destek oldular" dedi. İZMİR Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: ’Kimse beni evimden çıkaramaz’

Kaynak: DHA

Etiketler: Cibuti, Selim, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güldür Güldür Show’da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu’ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı Haber
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Son dakika: Manisa’da meydana gelen ve İstanbul’da da hissedilen deprem anı kamerada! Haber
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Survivor’da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu Haber
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet’in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı Haber
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı Haber
İlişkisinin bitmesine sebep olarak gördüğü kişiye kurşun yağdırdı
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi Haber
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Sıla’nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı Haber
Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı
Haberler››Güncel››İZMİR Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz' - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:17: İşçilere saldıran teröristler etkisiz hale getirildi - Haber 11:16: İZMİR Çıktıkları dünya turunda 57 gün gözaltında kalan denizci: 'Kimse beni evimden çıkaramaz' - Haber 11:15: Son dakika haber! ERZURUM Esnafın Oltu taşı ürünleri satışı için internet çözümü - Haber 11:12: Manisa'da korkutan deprem - Haber 11:12: Korkutan deprem İzmir'de de hissedildi - Haber 10:32: Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada! - Haber 10:32: Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü - Haber 10:27: Sıla'nın 15 Temmuz zamanında yaptığı paylaşımla küfür ederek karşılık veren Davut Güloğlu, hakim karşısına çıktı - Magazin 10:22: Son dakika: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber