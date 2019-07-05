Damat cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Bu kızı sana yar etmeyeceğim

İzmir'in Konak ilçesinde, düğün gününün sabahında, evleneceği S.G.'nin ağabeyi Necati G. tarafından tabancayla vurularak, öldürülen Tugay Keser (24) cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Necati G.'nin, sabah 07.00 sıralarında, S.G. ve Tugay Keser çiftinin evlendikten sonra yaşamayı planladıkları eve geldiği ve Keser'e, "Polis memurları beni kovalıyor. Kapıyı aç da içeriye sığınayım" dediği, bunun üzerine Keser'in balkondan evin anahtarını attığı, girdiği evde Keser'i başından ve göğsünden vurduğu öğrenildi.Ayrıca, Tugay Keser ve S.G. çiftinin kına gecesi ve düğünlerinin görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, talihsiz genç Tugay Keser'in sürekli güldüğü ve oyun havalarıyla eğlendiği, Necati G. ve Keser'in kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak birlikte eğlendikleri görüldü.

4 EL ATEŞ EDİP KAÇTI

Olay, geçen pazartesi günü saat 07.00 sıralarında, Tepecik semtindeki Güney Mahallesi'nde bulunan 1143 Sokak'ta meydana geldi. Pazar gecesi düğünleri yapılan çiftten S.G., eğlencenin ardından babasının evine, Tugay Keser ise bir erkek arkadaşıyla birlikte evlendikten sonra oturacakları daireye gitti. Keser'in bulunduğu eve, saat 07.00 sıralarında gelen S.G.'nin ağabeyi Necati G., geldi. Keser'e, polis memurları tarafından kovalandığını söyleyen Necati G., eve sığınmayı istedi. Bunun üzerine Keser, anahtarı balkondan Necati G.'ye attı. Eve giren Necati G., yanındaki tabancayı Keser'e doğrultup 4 el ateş etti, ardından olay yerinden kaçtı.

Başından ve göğsünden vurulan Keser'in, silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Necati G.'yi suç aleti silahla yakaladı. Haberi duyup, olay yerine gelen Keser'in yakınları ise sinir krizi geçirdi. Tugay Keser'in cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz gencin cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polise verdiği ifadede, Çok alkollüydüm ve kendimde değildim. Onu şeytan olarak gördüm diyen Necati G., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

"DAHA ÖNCE DE YEĞENİME SALDIRDI"

Tugay Keser'in amcası Tuncay Keser (50), olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Necati G.'nin daha önce yeğenine, "Bu kızı sana yar etmeyeceğim diyerek" saldırdığını söyleyen Tuncay Keser, "Bu adam binlerce liralık tabancayı nasıl buldu Bunun araştırılmasını istiyoruz. Olayın, evlenmeden önce birlikte olmaları nedeniyle gerçekleştiği iddiası doğru değil. Zaten bu katil zanlısı sorunlu bir çocuk. Ablasını kıskandığını düşünüyoruz" dedi.

KINA GECESİ VE DÜĞÜN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, genç çiftin cumartesi günü yapılan kına gecesiyle pazar günü yapılan düğünlerinin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, damat Tugay Keser'in sürekli güldüğü ve oyun havalarıyla coştuğu, yakınlarıyla danslar ettiği görülüyor. Görüntülerde ayrıca, katil zanlısı Necati G. ile kollarını birbirlerinin omuzlarına atarak eğlendikleri de yer aldı.