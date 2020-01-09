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İzmir cıvata yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Cıvata yüklü kamyon köprüye sıkıştıİZMİR'in Konak ilçesinde, cıvata yüklü kamyon, köprüye sıkıştı.

09.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:31
Cıvata yüklü kamyon köprüye sıkıştı
İZMİR'in ilçesinde, cıvata yüklü kamyon, köprüye sıkıştı. , yolu trafiğe kapatıp, gerekli önlemleri aldıktan sonra kamyonun kurtarılması için vinç çağırdı.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Ş.A., kullandığı 35 HEA 58 lakalı cıvata yüklü kamyonuyla, yasak olmasına rağmen Halkapınar Aktarma İstasyonu'na girerek, dönüş yapmak istedi. Ancak Ş.A., aktarma istasyonundaki köprünün yüksekliğini hesaba katmayınca başına iş açıldı. Kamyon köprüye sıkışıp, devrilme tehlikesi atlattı. Ş.A., kendi imkanları ile kamyonunu kurtaramadı. Bu sırada çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp, gerekli önlemleri aldıktan sonra, kamyonun kurtarılması için vinç çağırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İzmir cıvata yüklü kamyon köprüye sıkıştı

Polis, Konak, Güncel

Kaynak: DHA


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