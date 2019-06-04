04.06.2019 10:09
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İZMİR Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptı

İZMİR Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptı

Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptıİzmir'de bayram tatilini fırsat bilen bazı aileler çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu.

Çocuklar bayramda deniz keyfi yaptı
İzmir'de bayram tatilini fırsat bilen bazı aileler çocuklarıyla birlikte plajları doldurdu. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde hissedildiği İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizin ve kumun tadını, en çok çocuklar çıkardı.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki plajlar uzun bayram tatilini deniz kenarında geçirmek isteyenlerin akınına uğradı. Tatilin ilk günlerinden itibaren her yaştan tatilcinin bulunduğu plajlar renkli görüntülere sahne oldu. Yaz tatiline kısa bir süre kala okula bayram arası vermenin mutluluğunu yaşayan 10 yaşındaki Zehra Egi, masmavi deniz ve sıcak kumun keyfini sürenlerden biri oldu. Egi, Bayram tatili için Dikili'den geldik. Burasının denizi çok güzel. Çok beğendik ve çok eğleniyoruz dedi. Seferihisar'a teyzesini ziyarete geldiğini anlatan Metin Efe Dönmez Ben Ankara'dan geldim. Buraya teyzemleri ziyaret etmek için geldik. Denizde balık olmamasını çok sevdim. 9 gün kalacağız. Çok mutluyum dedi. Oğluyla birlikte keyifli bir tatile başlamanın mutluluğunu yaşayan baba Serkan Dönmez de Seferihisar'ı çok beğendiklerini anlattı. İşi için İstanbul'da bulunan ve bayram tatili için İzmir'e geldiğini belirten Elvan Güler ise İstanbul'da yaşıyorum. 1 haftalığına buradayım. Hem aile ziyareti yaptım hem çocuğum denize giriyor hem de dinleniyorum diye konuştu. Torunlarını deniz kenarından izleyen Ayten Gülsever ise Bayram tatili için Kayseri'den kızımın yanına geldim. Kumun içine oturdum torunlarımı izliyorum dedi. Hasan Doğru da Ankara'dan geldim. Buranın denizini çok seviyorum. İnsanları da iyi ve çok sıcak dedi.
Kaynak: DHA
Seferihisar, İzmir, Güncel