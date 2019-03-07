Hayallerinin Peşinden Gitti Masa Başı İşini Bırakıp Çöp Kamyonu Şoförü Oldu

İzmir'de Konak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde masa başında görev yaparken önce küçük çöp kamyonlarından birinde şoförlüğe başlayan İlknur Çoralar (44), şimdi ise büyük çöp kamyonunun direksiyonuna geçti. İlknur Çoralar'ı direksiyonda görenler, gözlerine inanamıyor. Yüzlerce erkek personelin arasında aynı işi yapan tek kadın olan Çoralar, bu işi yapmayı çok istediğini ve başardığını söyleyerek, kadınların cesur olmasını istiyor.

EN BÜYÜK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konak Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 2005 yılında göreve başlayan İlknur Çoralar, 2012 yılına kadar masa başında çalıştı. Ancak en büyük hayallerinden biri çöp kamyonu kullanmak olan İlknur Çoralar, bir süre sonra tutkusunu gerçeğe dönüştürdü. Küçük bir çöp arabası ile sokaklarda çalışmaya başlayan Çoralar, daha sonra büyük çöp kamyonunun direksiyonuna geçmeye karar verdi.

MESAİ SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BAŞLIYOR

Bu düşüncesini çevresindekiler ile paylaşan Çoralar, yapamazsın, çok zor denildi. Eşinden ayrı olan ve bir kızı bulunan Çoralar, söylenenlere aldırmayarak, önce büyük çöp kamyonu kullanmak için ehliyet aldı, ardından direksiyona geçti. Bir süredir çöp kamyonunda şoför olarak görev yapan İlknur Çoralar, mesai saati içerisinde yaptıkları çalışmaları anlattı. Sabah erken saatlerde işe başladıklarını söyleyen Çoralar, "İnsanlar dışarı çıkmadan önce çöpün alınması gerekiyor. Bu nedenle önce araçlarımızı kontrol ediyoruz. İki arkadaşım ile çıkıyorum. Onlarla birlikte bölgemize gidiyoruz, çöpümüzü topluyoruz" dedi.

GÖRENLERDEN GÜZEL TEPKİLER ALIYOR

Çalışırken genelde keyifli şeyler yaşadığını aktaran Çoralar, uzun zamandır çöp aracı kullandığı halde, kendisini ilk defa görenlerden çok güzel tepkiler aldığını belirtti. Bunun da İzmir farkı olduğunu kaydeden Çoralar, Beni görenler 'Yaşasın bir kadın var, seni tebrik ediyoruz' diyorlar. Zaman zaman trafikte sıkıştırmaya çalışan erkekler de oluyor ama ben galip geliyorum diye konuştu.

"YAPACAĞIM DEDİM VE YAPTIM"

Kadınların cesur olmasını isteyen İlknur Çoralar, "Kadınlar eğer istiyorlarsa Ben bunu yapabilir miyim bile dememeleri lazım. Gönülden istiyorlarsa kesinlikle başarırlar. Engelleri mutlaka olacak. Hele değişik bir işi yapmak istiyorlarsa mutlaka engelleri olacak. Ama o engelleri aşmak, işi yapmaktan çok daha güzel" dedi. Büyük çöp kamyonunu kullanmak istediğinde çeşitli engellerle karşılaştığını Yapamazsın, boşuna uğraşma, zor olur diyenlerin olduğunu anlatan Çoralar, söylenenlere aldırmadığını dile getirdi. Çoralar, "Tüm bunlardan başka ayrıca çok kalabalık bir erkek grubu içerisinde tek kadın olacaksın. Bu da büyük bir handikaptı. Bunun için de zorluk yaşayacağımı söylediler. Ben kafama koymuştum, yapacağım dedim ve yaptım. Yapmanın dışında, galiba da başardım" dedi.

"İLK ZAMANLAR HERKES BENİ ÇOK YADIRGADI"

Çalışma arkadaşlarının erkeklerden oluştuğunu, bu nedenle evin tek kızıyım diye arkadaşlarına şakalar yaptığını anlatan Çoralar, şunları söyledi;

"Burada büyüğün de küçüğün de ablasıyım. Evin tek kızıyım. Çok büyük bir aile, çok büyük bir iş yeri ve ortamda herkes erkek, ben tek kadınım. İlk zamanlarda herkes beni çok yadırgadı. Ben bile ilk zamanlar burada olduğum için kendimi yadırgamıştım. Daha sonra herkes birbirine alıştı. Bir bütün gibi olduk. İşe çıkarken ben ablayla çıkacağım diyenler çok oluyor. İş bölümleri yaparken benimle çalışmak isteyen çok arkadaşım oluyor" dedi.

Kaynak: DHA