21.06.2019 14:41
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İZMİR Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulunduİzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebeği cesedi buldu.

Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
İzmir 'in Torbalı ilçesinde, belediye temizlik işçileri, çöp konteynerinde yeni doğmuş erkek bebeği cesedi buldu. Bebeğin cesedi yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Torbalı Belediyesi temizlik ekipleri, bugün saat 08.30 sıralarında, kırsal Karakızlar ile Karaot mahalleleri arasındaki yolda yer alan çöp konteynerini boşaltırken yeşil poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi fark etti. İşçiler durumu hemen jandarmaya bildirirken ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeği çöp konteynerine kimin attığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Jandarma , olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.İZMİR Çöp konteynerinde bebek cesedi bulundu
Kaynak: DHA
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