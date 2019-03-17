İzmir Cumhur İttifakı'nın İlk Mitingi İzmir'de

Cumhur İttifakı'nın ilk mitingi İzmir
'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin 31 Mart yerel seçimleri için ilk ortak mitinglerini İzmir'de yapıyor. Miting alanında renkli görüntüler oluştu. Üzerine Atatürk
fotoğraflı ay yıldızlı tişört giyen bir vatandaşın, sakallarını üçe ayırarak her birinde ayrı bir harfin bulunduğu tavla zarları ile 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' ismini yazması dikkat çekti. Aynı vatandaş iki eliyle Rabia işareti yaparak, miting alanına girdi.
Alsancak Gündoğdu Meydanı
'ndaki gerçekleştirilen miting için 600 ton ağırlığında, 16 metre yüksekliğinde ve 95 metre genişliğindeki sahne kuruldu. Sahneye uzak olan vatandaşlar için alanın çeşitli yerlerine 10 adet LED ekranlar yerleştirildi. Mitinge gelen vatandaşlar, havanın güzel olmasından da yararlanarak, Kordon'un yeşil çimlerine oturarak, piknik yaptı. Mitinge katılmak için kentin birçok ilçesinden vatandaş, alana giriş yapmaya başladı. Sadece Türk bayrakları ile alana giren vatandaşlar, çalınan seçim şarkılarına eşlik ederek Erdoğan ve Bahçeli'yi coşkuyla bekledi. Dün Manisa
'da gerçekleştirilen mitingin ardından geceyi İzmir'de bir otelde geçiren ve miting saatine kadar da burada dinlenen Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile birlikte miting alanına geleceği öğrenildi. Konuşmaların yapılacağı sahnenin sol üst köşesine 'İzmir ehline emanet' yazısı asıldı. Sağ üst köşede ise 'Belediye işi gönül işi' yazısı yer aldı.
Miting alanına çıkan tüm sokaklar, Cumhuriyet Meydanı
'ndan Alsancak Vapur İskelesi'ne kadar polis bariyerleri ile kapatıldı. Alana girişler, altı kapıdan yapıldı. Kadınlar ayrı, erkekler ayrı kapılardan titiz bir aramadan geçtikten sonra alana girdi. Engellilerin alana rahat bir şekilde girmesi için ayrı bir kapıdan girişleri yapıldı. Mitinge katılmak isteyenler için İzmir'in çeşitli yerlerine ayaklı panolar konularak, yönlendirme sağlandı. Gündoğdu Meydanı'na üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın olduğu ve 'Beka için milli karar' yazılı dev bir pankart asıldı. Bu pankartın hemen yanında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bulunduğu ve üzerinde 'Cumhur için istikrar' yazılı pankart yer alırken yine Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci
'nin de 'Zeybekci çözer, İzmir'e değer' yazılı bir pankartı alana konuldu. Zeybekci, halkı selamlama konuşması yaptı. Ayrıca, Kordon'da miting alanına bakan bir binaya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu 'Beka için milli karar' yazılı büyük pankart asıldı. Alanda vatandaşlara 100 bin adet Türk Bayrağı ile 250 bin adet su dağıtıldı. Miting alanında çok sayıda polis ekibi ve sağlık personeli de görev yaptı. Alanın iki farklı noktasına Kızılay
çadırları kuruldu. Alan içerisinde olası bir sağlık sorununa karşı, yalnızca ambulansların giriş yapabileceği güvenlik koridoru oluşturuldu. Termometrelerin 21 dereceyi gösterdiği İzmir'de sıcaktan ve kalabalıktan bunalan bazı vatandaşlara sağlık görevlileri anında müdahale etti. Alanı dolduran partililerin bir elleriyle bozkurt, diğer elleriyle Rabia işareti yapmaları dikkat çekti. Üzerine Atatürk fotoğraflı ay yıldızlı tişört giyen bir vatandaşın, sakallarını üçe ayırarak her birinde ayrı bir harfin bulunduğu tavla zarları ile 'Recep', 'Tayyip' ve 'Erdoğan' ismini yazması dikkat çekti. Aynı vatandaş iki eliyle Rabia işareti yaparak, miting alanına girdi. Denizde de Türk bayraklarıyla süslenen yüzlerce tekne içindeki vatandaşlar da mitinge katıldı.
MHP, İzmir, Güncel
Kaynak: DHA