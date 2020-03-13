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İzmir Cup'a koronavirüs engeli

ALTINORDU tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup, Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

13.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:39
İzmir Cup'a koronavirüs engeli

ALTINORDU tarafından 2013 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası U12 İzmir Cup, Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. İzmir Selçuk'ta 3-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyon bu yıl 7'nci kez yapılacaktı. Dünyaca ünlü kulüplerin 12 yaş altı takımlarının yer alacağı U12 İzmir Cup'a 18 ülkeden 48 kulüp kayıt yaptırmıştı. Katılımcılar arasında Chelsea, Leicester City, Arsenal, Milan, Porto, Benfica, Athletic Bilbao, Valencia, PSV ve Marsilya gibi tanınmış kulüpler yer alıyordu. U12 İzmir Cup, 2016'da Brüksel'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle de ertelenmişti.

Altınordu Futbol Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptıkları bilgilendirmeler doğrultusunda erteleme kararının alındığı belirtildi. Koronavirüse karşı önlem amaçlı olarak ayrıca Türkiye genelinde 134 ayrı noktada yer alan Altınordu ve Niğde Anadolu Futbol Okulları'ndaki eğitime, 31 Mart 2020 tarihine kadar ara verildiği, futbol okullarında Mart-Nisan aylarında düzenlenecek tüm etkinlikler, kamplar, turnuvalar ve eğitimlerin ertelendiği kaydedildi.


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Altınordu, İzmir, Spor

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