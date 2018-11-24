İzmir Daha Güzel Kokacak

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:40

Gayrimenkul ve yatırım alanlarında hizmet veren İzmirli Omorfo Danışmanlık, temizlik sektöründe de kurumsal firmalara kötü kokuyla mücadele için çözüm ortaklığı sunarken, Genel Müdür Emrullah Yılmaz, sanayi siteleri ve yerleşim alanlarının neredeyse iç içe olduğu İzmir ile ilgili, "Kötü koku çalışma şartlarını da olumsuz etkiliyor ve verimliliği düşürüyor; ayrıca çevresindeki yerleşim yerlerini de etkileyerek şikayet konusu olabiliyor" dedi.Kelime olarak 'çok güzel' anlamına gelen Omorfo Danışmanlık'ın Kurucusu ve Genel Müdürü Emrullah Yılmaz, dünyaca ünlü kimya firması Westrand Türkiye'nin Ege Bölgesi Ana bayisi olarak, temizlik ve koku nötralizasyonu konusunda çalıştıklarını belirtti.Yılmaz, İzmir ve Ege Bölgesi'nde özellikle sanayideki kötü kokularla etkin mücadelede organik olduğu için çevre ve insan sağlığına hiçbir zarar vermeyen Westrand markalı ürünlerin satış pazarlama ve uygulamalarını gerçekleştirdiklerini kaydetti.25 ülkede faaliyet gösteren Fransız Westrand'ın Avrupa Birliği (AB)'ndeki bağımsız laboratuvarlardan alınan kalite belgelerine de sahip olduğunu ifade eden Emrullah Yılmaz, "Ürünlerimiz benzerlerine göre yüzde yüze yakın bir koku yok etme özelliğine sahip; çünkü, Westrand kokuları maskelemiyor, partiküllerine ayırarak yok ediyor. Westrand'ın farklı ihtiyaçlara yönelik olarak 70 ürün çeşidi bulunuyor. Ağırlıklı olarak; endüstri, çevre, atık su arıtma tesislerinde ve toprak rehabilitasyon alanlarında kullanılıyor. Atık yönetimi yapılan her yerde; çöp toplama alanları, jeotermal elektrik santralleri, balık işleme tesisleri, yağ ve zeytin üretim tesisleri, belediyelerin terfi istasyonları, atık su istasyonları, kanalizasyon ve logarlar gibi pek çok kullanım yeri bulunuyor" diye konuştu.İzmir'de pek çok kurumsal firma ile çalışmaya başladıklarını, çeşitli belediyeler ve devlet kurumlarıyla da görüşme halinde oldukları bilgisini veren Emrullah Yılmaz, Ege Bölgesi'nde hizmet ağını genişleteceklerini söyledi.Özellikle toplu taşımacılık konusunda da iddialı olduklarını dile getiren Yılmaz, TCDD hızlı trenleri ve İstanbul metrosunda da Westrand markalı ürünler kullanıldığını; ayrıca denizcilik sektöründe büyük problem olan gemi sintinesi için de özel ürünlerle koku sorununu ortadan kaldırdıklarının altını çizdi.Sanayi siteleri ve yerleşim alanlarının neredeyse iç içe olduğu İzmir'de koku nötralizasyonunun daha da önemli olduğuna dikkat çeken Emrullah Yılmaz şöyle devam etti:"Kötü koku çalışma şartlarını da olumsuz etkiliyor ve verimliliği düşürüyor; ayrıca çevresindeki yerleşim yerlerini de etkileyerek şikayet konusu olabiliyor. Omorfo olarak, farklı ihtiyaçlara yönelik hazırlanan organik ve çevreci ürünlerimizle birlikte, bu konuda firmalara hizmet veriyoruz. İnsanların gerek çalışma ortamları gerekse de yaşadığı yerdeki konforlarını artırmak için profesyonel çözümler sunuyoruz." - İZMİR