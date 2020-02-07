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İzmir damacana şişesine idrarını yaptığı iddia edilen görüntüler tepki çekti-1

Damacana şişesine idrarını yaptığı iddia edilen görüntüler tepki çekti-1İZMİR'in Buca ilçesinde, su dağıtıcısı bir kurye, iddiaya göre sipariş edilen damacanayı müşterisine teslim ettikten sonra aldığı boş damacanaya idrarını yaptı.

07.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 07.02.2020 12:29
Damacana şişesine idrarını yaptığı iddia edilen görüntüler tepki çekti-1
İZMİR'in ilçesinde, su dağıtıcısı bir kurye, iddiaya göre sipariş edilen damacanayı müşterisine teslim ettikten sonra aldığı boş damacanaya idrarını yaptı. O anlar, asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Evka 1 Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Sipariş edilen su damacanasını müşteriye teslim eden bir kurye, boş damacana şişesini de alıp evden ayrıldı. Genç kurye, asansörde tek başına aşağıya indiği sırada, önce boş damacana şişesine iddiaya göre idrarını yaptı, ardından da asansörün zeminine döktü. Asansördeki kokudan rahatsız olan apartman sakinlerinin kamera görüntülerini kontrol etmesi sonrasında ortaya çıkan olay, görenleri şaşırttı.
İzmir damacana şişesine idrarını yaptığı iddia edilen görüntüler tepki çekti-1

Buca, Güncel

Kaynak: DHA


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