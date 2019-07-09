İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısı yapıldı. Meclis'te CHP'li üyeler tarafından 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan dar gelirli ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilmesine yönelik önerge sunuldu. Meclis'te kabul edilen önergeye göre, belirlenen aileler çocukları yanında olmak şartı ile bu kartları kullanabilecek. Kartlar, 1 Ağustos tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. İzmir'de yolcuların Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarından sabahları 06.00 - 07.00 ile akşamları 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak yararlandığı Halk Taşıt uygulamasının saatleri genişletildi. Yapılan düzenlemeye göre yolcular, 1 Ağustos tarihinden itibaren indirimli tarifeden saat 05.00'ten itibaren faydalanacak.

YEREL BASIN VURGUSU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne yerel basın kuruluşlarına verilen ilanların kesilmesi ve gelirlerde meydana gelen düşüş hakkında Büyükşehir Meclis kararlarının İzmir'de faaliyet gösteren yazılı basın kuruluşunda yayımlanacağını ifade etmişti. Meclis kararlarının yerel basında yayımlanmasını içeren Başkanlık önergesi, Meclis üyelerinin oy birliği ile Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonuna gönderildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, meclis kararlarının yerel basında yer almasının hem halkın bilgi alma hakkı ve hem de Büyükşehir meclisinin şeffaflığı açısından önemli olduğunu belirtti.

KARŞIYAKA'DAKİ FAYTON VE ATLAR

Büyükşehir Meclisi'nde, 30 Mayıs tarihli UKOME kararıyla trafiğe çıkması yasaklanan faytonların ve atların Büyükşehir tarafından satın alınması için Başkanlık'tan gelen önerge, Plan ve Bütçe ile Sokak Hayvanları Koruma Komisyonuna gönderildi. Fayton taşımacılığında kullanılan atlar için 7 bin 500, faytonlar için ise 5 bin TL ödenmesini öngören önergeye göre satın alınan atlar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na alınarak bakılacak, faytonlar ise peyzaj amaçlı park ve bahçelerde kullanılacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı tarafından karar alınması halinde, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Konak Meydanı'ndaki etkinliklere katılacak vatandaşlar için saat 20.00'dan 16 Temmuz 06.00'ya kadar toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması ile Kurban Bayramı süresince toplu ulaşımda ücretsiz tarife uygulanması yönündeki önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderildi.