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İzmir'de 09.05'te hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81. ölüm yıl dönümünde İzmir'de de anıldı.

10.11.2019 09:57 | Son Güncelleme: 10.11.2019 10:03İzmir'de 09.05'te hayat durdu
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 81. ölüm yıl dönümünde 'de de anıldı. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te adeta hayat durdu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü, yurt genelinde çeşitli etkinliklerle anılacak. Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te, İzmir'de sirenler çaldı, vatandaşlar tüm işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu. İzmir'in ana arterlerinden Anadolu Caddesi'nde seyir halinde bulunan araçlar, sirenlerin çalmasıyla birlikte durdu, vatandaşlar araçların içinden çıktı. Konak ilçesindeki pazar yerine alışveriş yapmaya gelen İzmirliler de saat tam 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte alışverişi bırakıp Atatürk'ü andı. İzmir'in işlek bölgelerinden Çankaya'da da tramvaylar durdu, vatandaşlar ve polis ekipleri saygı duruşunda bulundu.

Öte yandan İzmir Limanı'ndaki gemiler de 09.05'te sirenlerle birlikte düdük çaldı. - İZMİR

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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