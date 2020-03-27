İzmir'de 0ğabeyini tabancayla vurarak öldüren kişi, tutuklandı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı ağabeyi Erkan Tuylu'yu tabanca ile göğsünden vurarak öldüren Hakan Tuylu, mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çiçek Mahallesi 1610 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Erkan Tuylu ile kardeşi Hakan Tuylu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Hakan Tuylu tabanca ile ağabeyini göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Erkan Tuylu kanlar içinde yere yığılırken, silah sesini duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Erkan Tuylu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Erkan Tuylu doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

TUTUKLANDI

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Hakan Tuylu, emniyetteki ilk ifadesinde, ailesi ve ağabeyiyle sürekli kavga ettiklerini, olay günü de tartıştıklarını ve sinirlerine hakim olamadığını söylediği öğrenildi. Hakan Tuylu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA