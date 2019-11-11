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İzmir'de 1 milyon fidan toprakla buluşuyor

Yurt genelinde eş zamanlı başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında İzmir'de yazın çıkan yangında hasar gören arazide fidan dikim etkinliği yapıldı.

11.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:33İzmir'de 1 milyon fidan toprakla buluşuyor
Yurt genelinde eş zamanlı başlatılan "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" kampanyası kapsamında 'de yazın çıkan yangında hasar gören arazide fidan dikim etkinliği yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ağaçlandırma seferberliği kapsamında, İzmir'de fidan dikim etkinliği, Menderes ilçesi Orhanlı köyünde hazırlanan ağaçlandırma sahasında başladı.
Ağustosta çıkan ve yaklaşık 500 hektarlık alanın zarar görmesine yol açan yangın sonrası İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin fidan dikimine hazır hale getirdiği sahadaki etkinliğe, yağmura rağmen öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve idareciler yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğe, "Bosna ve Geleceğe Nefes İçin El Ele Projesi" kapsamında Bosna Hersek'ten gelen öğrenciler de katıldı.
"Yaşanan kayıplarımızı telafi ediyor, ihtiyaç duyulan yerleri ağaçlandırıyoruz"
Vali Erol Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, kentin yüzde 40'ının ormanlık alan olduğunu belirterek, "Geleceğe Nefes etkinliği kapsamında İzmir'de 29 noktada yaklaşık 42 bin kişiyle 1 milyon fidanı toprakla buluşturacağız." dedi.
Etkinlik alanında ise 2 bin kızılçam, bin fıstık çamı, 2 bin kara selvi, 2 bin mavi selvi, bin defne olmak üzere 8 bin fidan dikileceğini anlatan Ayyıldız, "Öncelikle kaybettiğimiz ormanlık alanlar olmak üzere yurdumuzun her sathında fidan dikme seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. Bir yandan yaşanan kayıplarımızı telafi ediyor, öte yandan ihtiyaç duyulan her yerde ağaçlandırma çalışması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
"Kentte ağaçlandırma dönemi boyunca 7 milyon fidan dikilecek"
İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ise Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek için başlatılan kampanya kapsamında ülke genelinde aynı anda 11 milyon fidan dikileceğini hatırlattı.
Derince, program kapsamında 1 milyon fidanın toprakla buluşturulacağı kentte, fidan dikim döneminde bu rakamın 7 milyona çıkarılacağını kaydetti.
Tarım ve Orman Lisesi öğrencilerinden Erdal Brutus, Türkiye'ye ilk kez geldiğini, etkinliğe katıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Melih Özakat İlkokulu öğrencilerinden Özüm Gökçin de çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Umarım herkes fidan dikmeyi öğrenir ve sever." diye konuştu.
Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte, halk oyunları ekibi de gösteri sundu. Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar fidan dikti.

Saraybosna, Türkiye, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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