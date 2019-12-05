Haberler » 3. Sayfa » İzmir'de 10 kişinin yaralandığı çatışmanın sebebi belli oldu - Haberler

İzmir'de 10 kişinin yaralandığı çatışmanın sebebi belli oldu

İzmir'in Konak ilçesinde 10 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavganın nedeninin arabanın çizilmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

05.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 18:12İzmir'de 10 kişinin yaralandığı çatışmanın sebebi belli oldu
'in ilçesinde 10 kişinin yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavganın nedeninin arabanın çizilmesinden kaynaklandığı iddia edildi.

Olay, Konak ilçesi 2. Kadriye Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, A.K. isimli şahıs, yeni aldığı arabasını çizdiği için dün V.K. ile tartıştı. Taraflar bugün karşılaşınca tartışma büyüdü ve silahlar çekildi. Silahlı kavga nedeniyle 10 kişi yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan ve kaldırıldıkları hastanelerde tedavileri tamamlanan yaralılardan 9'u ise taburcu edildi. Gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralanan O.V. (8) isimli çocuğun ise ameliyata alındığı bildirildi. Olayla ilgili iki gruptan gözaltına alınan A.K., G.K., V.K., Ç.K., V.K. ve M.K.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Polis ekiplerinin mahallede başka gerginlik yaşanmasın diye önlem aldığı öğrenildi. - İZMİR

Konak, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

19:28 AİHM, Fransa'yı bir tutukluya 'insanlık dışı ve alçaltıcı muameleden' dolayı mahkum etti - Haberler
19:28 Batı Afrika açıklarında göçmen teknesi battı: En az 58 ölü - Haberler
19:26 Libya ile imzalanan mutabakat muhtırası onaylandı. - Haberler
19:19 İran İstihbarat Bakanlığı Tahran'da terör saldırısının engellendiğini duyurdu - Haberler
19:19 Üniversite öğrencisinin yaşamına son verdiği siyanürü alışveriş sitesinden aldığı ortaya çıktı - Haberler
18:30 Eşi, kuzeni tarafından öldürülen kadın cinayet gününü anlattı - Haberler
18:17 Kimya Bölümü öğrencisi siyanür içerek intihar etti - Haberler
18:11 Sahile vuran cismi gören vatandaşlar telefona sarıldı - Haberler
18:00 Beyin kanaması geçirdiği anlaşılan genç 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Haberler
17:54 Kendini banyoda asan genci annesi son anda kurtardı - Haberler
5.12.2019 19:51:38