İzmir'de 101 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir
'in Çeşme
ve Dikili
ilçeleri açıklarında Yunanistan
'a geçmek isteyen 101 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında iki lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.
Ekiplerin durdurduğu botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 52'si Filistin
, 28'i Suriye
ve biri Irak
uyruklu olmak üzere 81 kişi yakalandı.
Dikili ilçesi Madran Çayı açıklarında fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu teknedeki 16'sı Suriye, 4'ü Afganistan
uyruklu 20 düzensiz göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Yunanistan, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel
Kaynak: AA