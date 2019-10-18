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İzmir'de 11 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince 11 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

18.10.2019 17:06İzmir'de 11 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince 11 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

Edilen bilgiye göre Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda jandarma, 11 ayrı suçtan aranan bir kişiyi Ulucak Mezarlığı'nda sahte kimlikle yakalandı. Yakalanan şahsın yapılan parmak izi kontrolünde E.G. isimli kişi olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, "resmi belgede sahtecilik" suçundan hakkında ayrıca işlem yapılan zanlı, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Buca Kapalı Cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kemalpaşa, Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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