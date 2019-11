İzmir'de "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programları

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı kapsamında İzmir 'in ilçelerinde, Türkiye ile eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri düzenlendi.Tire ilçesine bağlı Yeğenli Mahallesi'ndeki alanda Tire Kaymakamlığı, Tire Belediyesi ve Tire Orman İşletme Şefliğince organize edilen programda, 5 bin fidan dikildi.Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, toplum yararına olan her organizasyonda paydaş olmaya ve katkı koymaya devam edeceklerini belirtti. Duran, organizasyona katılanlara teşekkür etti.- TorbalıTorbalı'da, Orman İşletme Şefliğince ağaçlandırmaya uygun hale getirilen Yoğurtçular Mevkisi'nde 26 bin kızılçam fidanı toprakla buluşturuldu.Torbalı Kaymakamı Ercan Öter'in öncülüğünde düzenlenen etkinliğe, yağışlı havaya rağmen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.Kaymakam Öter, dikilen ağaçların gelecek nesillere bırakılan en büyük miras olduğunu ifade etti.FoçaKampanya kapsamında Foça Yeniköy'de 2 bin fidan dikimi gerçekleştirildi.Foça protokolü, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen alana fidan dikildi.Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, fidan dikim etkinliğinin, özellikle çocukların doğa sevgisi kazanmasına ve doğayı koruma bilgilerini pekiştirmesine katkı sağladığını söyledi.UrlaUrla'da fidan dikim etkinliği, Demircili Mahallesi'nde düzenlendi.Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, Urla Garnizon Komutanı Deniz Albay Cem Bayram, Urla İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Adem Aydoğdu, Urla İlçe Emniyet Müdürü Güray Aksüt, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler katıldı.Belediye Başkanı Burak Oğuz, küle dönen alanları yeniden yeşerteceklerini kaydederek, "Doğamıza sahip çıkarsak, geleceğimize de sahip çıkmış oluruz. Yerel Yönetimler olarak bu kampanyaları her zaman destekleyeceğiz. Daha yaşanabilir bir Urla için de çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi. Bergama , Kınık ve DikiliBergama İlçe Orman Müdürlüğü tarafından tespit edilen Kınık-Cumalı Köy Orman Alanı'nda fidan dikim etkinliği yapıldı.Bergama Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliğe, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Garnizon Komutanı Tankçı Albay Murat Sağlık, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, İzmir Orman İl Müdürlüğü Personel Şube Müdürü Ahmet Aydın, Bergama Orman İşletme Müdürü Tuğran Çığnatlı ile Bergamalı sanatçı Hüsnü Şenlenlendirici'nin de bulunduğu vatandaşlar katıldı.Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bin yıldır bu toprakları vatan edindik. Birileri yakmakla, Bizler ülkemizi güçlendirme yolunda yapmakla meşgulüz. Çevremizi korumak için geleceğe daha yeşil bir çevre bırakmak için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'nin gayretleriyle 81 ilimizde bu kampanya yapıldı. Gerçek çevreciler yağan yağmura rağmen işte buradalar. Sözde çevreci olanlar yine her güzel işte olduğu gibi burda yoklar." ifadelerini kullandı.