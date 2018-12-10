İzmir'de 114 Kaçak Göçmen Yakalandı

İZMİR'de, jandarmanın düzenlediği iki operasyonda, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığındaki, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 114 kaçak göçmen yakalandı. İzmir
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, geçen cuma günü Urla
ilçesine bağlı Uzunkuyu Mahallesi'nin Kokar Koyu mevkiinde, bu sabah da Seferihisar
'a bağlı Ürkmez
Mahallesi'nde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında olan kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44'ü Suriye
, 22'si Kongo
, 27'si Orta Afrika
, 16'sı Filistin
, 2'si Libya
, 1'i Angola
, 1'i Cezayir
, 1'i Yemen
uyruklu 114 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, bir otomobil, bir lastik bot ve bu bota ait motor, 1 cep telefonu ve bir de akü ele geçirildi. Gözaltına alınan kaçak göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edildi.
Kaçak geçişleri organize eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
- İzmir
İzmir
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:17