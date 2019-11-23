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İzmir'de 117 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.

23.11.2019 23:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:04İzmir'de 117 düzensiz göçmen yakalandı
'in , ve ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 117 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 35 Suriye, 7 Afganistan, 5 Filistin, 5 Kuveyt ve 2 Yemen uyruklu 54 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Dikili ilçesi Salihleraltı açıklarındaki lastik bottaki Afganistan uyruklu 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Menderes ilçesi Özdere açıklarında lastik bot içindeki 20 Suriye ve 2 Filistin uyruklu 22 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından bulundu.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Menderes, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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