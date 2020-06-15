İzmir'de apartmanın 12. katından düşen avukat hayatını kaybetti
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, oturduğu 12. kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek düştü. Genç avukat, olay yerinde hayatını kaybetti.
15.06.2020 23:16 | Son Güncelleme: 16.06.2020 01:04
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir avukat, yaşadığı apartmanın 12. katından düşerek hayatını kaybetti.
Olay akşam saatlerinde Bostanlı Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Aydın'da avukatlık yapan Doğa Tokuçoğlu, oturduğu 12. kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek aşağı düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayı gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukatın hayatını kaybettiğini belirledi. Avukat Tokuçoğlu'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Yorumlar (3)
AYŞE NEŞE AKSOY: hiç tanımadıgın bir genç civan hakkında böyle bir yorum müslümana yakışmaz Ve bizim dinimizde ölüden şeytan bile elini çeker mekanı cennet olsun rabbim taksiratının artırsın
TOGOLOK: Balkon parmaklıklarını çok alçak yapıyorlar . Bir standartı olmalı. Ruhu şad olsun büyük kayıp gencecik yetişmiş insan. Ailesi mahvolmuştur .