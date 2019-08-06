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İzmir'de, 12 kişiye FETÖ gözaltısı

İZMİR merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 12'si yakalandı.

06.08.2019 10:50 İzmir'de, 12 kişiye FETÖ gözaltısı
İZMİR merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 12'si yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında bir muvazzaf yüzbaşının da olduğu 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de bu sabah operasyonlar başlattı. İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda önceden belirlenen adreslere baskın yapıldı. Örgütün mahrem imamları tarafından büfelerden ardışık olarak arandıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanması için operasyonlar  sürüyor.



İzmir, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

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