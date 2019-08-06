Haberler» Güncel» Haber

İZMİR'DE, 12 KİŞİYE FETÖ GÖZALTISI

İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında bir muvazzaf yüzbaşının ve üsteğmenin de olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

06.08.2019 13:35
İZMİR'DE, 12 KİŞİYE FETÖ GÖZALTISI
İZMİR merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, aralarında bir muvazzaf yüzbaşının ve üsteğmenin de olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 12 kişi yakalandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, aralarında bir muvazzaf yüzbaşının da olduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün bu sabah saatlerinde yaptığı operasyonlarda, örgütün mahrem imamları tarafından büfelerden ardışık olarak arandıkları belirlenen 12 kişi, gözaltına alındı. Operasyonların sürdüğü bildirildi.

İzmir, TSK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12   Bolu Dağı'nda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
15:11   Doktor belediye başkanı köpek kısırlaştırmasını bizzat yaptı
15:11   Av. Güner: "Kadın kooperatifçiliği yaygınlaştırılmalı"
15:11   Suçüstü yakalanan hırsızlık şüphelisi kız kardeşler adliyede
15:10   Bursa Kapalı Çarşıda 'Payitaht' Coşkusu Başladı
15:10   Antalya'da, coplu sopalı öldüresiye dayak
15:10   Bakan Dönmez, KKTC Başbakanı Tatar'la görüştü