İzmir'de 125 sığınmacı yakalandı
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde 125 yabancı uyruklu sığınmacı yakalandı.
12.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 19:02
İzmir 'in Urla ilçesi açıklarında balıkçı teknesinde 125 yabancı uyruklu sığınmacı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında görevli 2 Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen balıkçı teknesi durduruldu.
Teknede, 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye , 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka ve 2 Filistin uyruklu 125 sığınmacı yakalandı.
Teknedeki Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.
Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında görevli 2 Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen balıkçı teknesi durduruldu.
Teknede, 51 Afganistan, 26 Mısır, 20 İran, 10 Suriye , 8 Pakistan, 5 Irak, 3 Sri Lanka ve 2 Filistin uyruklu 125 sığınmacı yakalandı.
Teknedeki Suriye uyruklu 4 göçmen kaçakçısı ise gözaltına alındı.
Sığınmacılar, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
Manşet
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