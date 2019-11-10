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İzmir'de 13 bin 880 litre kaçak akaryakıt ve madeni yağ ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 bin 880 litre kaçak akaryakıt ve madeni yağa el kondu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

10.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 10.11.2019 15:06İzmir'de 13 bin 880 litre kaçak akaryakıt ve madeni yağ ele geçirildi
'in ilçesinde düzenlenen operasyonda, 13 bin 880 litre kaçak akaryakıt ve madeni yağa el kondu, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Egemenlik Mahallesi'ndeki Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ait tır ve kamyon garajında, kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekiplerce adreste yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışmada, Doğanlar Mahallesi'nde olayla bağlantılı olduğu tespit edilen bir iş yerinde yapılan aramada 10 bin 880 litre madeni yağa el konuldu.
Olayla ilgili A.P, M.P, A.R.S. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bornova, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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