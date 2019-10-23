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İzmir'de 138 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 138 düzensiz göçmen yakalandı.

23.10.2019 22:32İzmir'de 138 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Dikili ve Çeşme ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 138 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Dikili ilçesi Bademli açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik unsurları harekete geçti.

Durdurulan botlarda 78 Suriye ve 4 Filistin uyruklu 82 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri, Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında tespit ettikleri lastik bottaki 56 düzensiz göçmeni de karaya çıkardı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 138 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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