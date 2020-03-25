İzmir'de, 14 bin sahte maske ele geçirildi (2)

4 İŞYERİNE DAHA BASKIN

İzmir 'de, Buca ilçesinde 14 bin sertifikasız cerrahi maskenin yakalanmasının ardından, polisler 4 farklı adrese daha baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, toplam 6 bin 350 sağlıksız koşullarda üretilen sertifikasız maske daha ele geçirildi. Böylece, ele geçirilen sertifikasız maske sayısı 20 bin 350'ye çıktı. Sahte maskeler imha edilmek üzere İl sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Davut CAN/İZMİR,

Kaynak: DHA