İzmir'de, 14 bin sertifikasız maske ele geçirildi

İZMİR'in Buca ilçesinde, sertifikasız üretilen 14 bin cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın ikinci katında, sağlıksız koşullarda sertifikasız maske üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda, 7 koliye istiflenmiş toplam 14 bin maske ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili olarak H.U. gözaltına alındı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin buradaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA