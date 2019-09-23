Haberler » Güncel » Haber

İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

23.09.2019 19:48İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri iki otomobili durdurdu.
Sürücülerin gözaltına alındığı araçlarda Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmen yakalandı, 12 can yeleği ve bunlara ait ekipman ele geçirildi.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne gönderildi.
Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sürücüler V.A. (45) ve A.Ç. (44), işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:30 Turizm sektöründe istihdam garantili okulların sayısı 200'e çıkıyor
20:29 Siirt'te Hakan Altun'un desteğiyle yapılan okul açıldı
20:28 92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi
20:27 Edremit'te 'Süslü Kadınlar Bisiklet Tur'u caddeleri renklendirdi
20:25 TBB Başkanı Feyzioğlu Siirt'te
20:22 AB ülkeleri, düzensiz göç sorununu Malta'da görüştü
20:20 BM'de Ermenistan'ın Azerbaycan tutumuna tepki