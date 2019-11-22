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İzmir'de 14'ü çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 43 düzensiz göçmen yakalandı.

22.11.2019 11:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:02İzmir'de 14'ü çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde 43 düzensiz göçmen yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli bot durduruldu. Botun içerisinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 22 Kongo, 9 Suriye, 7 Filistin ve 5 Orta Afrika uyruklu olmak üzere 43 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler arasında 14 çocuğun da olması dikkat çekti.

Düzensiz göçmenler yapılan işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Alaçatı, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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