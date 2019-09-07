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İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde 143 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

07.09.2019 14:32 İzmir'de 143 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde 143 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik ekiplerince Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu açıklarında durdurulan lastik botta, 36 Suriye, 4 Senegal, 3 Filistin, bir Gana, bir Orta Afrika ve bir Kamerun uyruklu olmak üzere 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında durdurulan lastik botta 35 Suriye ve 11 Filistin uyruklu 46, Çeşme ilçesi Gerence Körfezi açıklarındaki fiber tekne içerisinde ise 15 Kuveyt, 13 Filistin, 20 Suriye, 2 Kongo ve bir Mali uyruklu 51 düzensiz göçmen tespit edildi.
143 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Seferihisar, Dikili, Çeşme, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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